Grâce à leur engagement toujours exemplaire, les pompiers ont pu maitriser l'incendie déclaré ce samedi en zone de protection forte de la Réserve naturelle de l'Étang de Saint-Paul. J'adresse mes plus vifs remerciements aux personnels du SDIS mobilisés toute la nuit et que j'ai vu à l'oeuvre hier soir.

Cet incendie qui a ravagé deux hectares d’un trésor de biodiversité aurait pu être plus dramatique encore pour cet environnement, et nous rappelle combien la nature est fragile. Ça nous rappelle aussi qu’il en va de la responsabilité de chacun de nous d’adapter nos comportements et de faire preuve de la plus grande vigilance pour éviter tout départ de feu.

Je tiens, par ailleurs, à exprimer toute ma solidarité aux équipes de la Réserve Naturelle. Ces agents font un travail exemplaire en matière de préservation et de protection de cet espace naturel sensible de plus de 485 hectares qui abrite une faune et une flore extraordinaires.

Je redis aux personnels du SDIS - que je suis allé voir ce matin aussi- toute ma gratitude pour leur action remarquable, leur dévouement et leur professionnalisme reconnus de tous.