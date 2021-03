Je tiens à adresser toutes mes félicitations à la sélection nationale de football de l'Union des Comores suite à sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (C.A.N) 2021.

Grâce à une belle organisation tactique, sous la houlette de leur coach Amir Abdou, les joueurs comoriens ont obtenu d'excellents résultats dans un groupe relevé où figurent l'Égypte, le Kenya et le Togo. C'est un moment historique pour le sport comorien ! C'est en effet, la première fois que ses meilleurs footballeurs participeront à cette compétition .



C'est aussi une fierté pour les îles membres de la Commission de l'océan Indien (COI) qui compteront au moins un représentant à cette phase finale de la CAN. Je souhaite pleine réussite à cette sélection et je suis certain qu'elle portera haut les couleurs de l'Indiaocéanie au CAMEROUN au mois de janvier 2022.



Je profite pour saluer tous les joueurs comoriens qui, depuis plusieurs années, font le bonheur de nos meilleurs clubs et nous permettent d'apprécier leur talent et leur fair-play sur tous les stades de notre île.



J'adresse également tout mon soutien à l'équipe nationale malgache qui jouera sa qualification le 30 mars prochain contre le Niger. Nous avons à cœur de voir deux équipes de l'océan Indien briller lors de la CAN, compétition prestigieuse créée en 1957.



Le Président du Conseil Départemental