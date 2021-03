"Les fortes pluies qui se sont abattues dans l'Ouest vendredi dernier ont provoqué des inondations. Une riveraine, située en contrebas du giratoire réalisé dans le cadre de la liaison RD2RD4 à Saint Paul au lieu dit 3 chemins a, ainsi, particulièrement été affectée par cet épisode pluvieux. Le Département regrette cette situation et s'excuse pour les dégâts et la gêne occasionnés" écrit le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Des travaux de mise en place de protections hydrauliques étaient en cours et avaient débuté la veille le jeudi 25 mars. L’avancement des travaux n’a malheureusement pas permis d’enrayer l’inondation.

Dès hier soir, les équipes de la Direction des Routes se sont mobilisées pour apporter une première sécurisation. Ce matin, le Président du Département et ses services se sont rendus sur place pour définir un plan d'action immédiat. L’entreprise est intervenue pour réparer les dégâts et remettre une protection hydraulique. En parallèle à ces travaux d'urgence, elle poursuivra la réalisation des travaux définitifs au niveau du giratoire et le Département engagera des travaux complémentaires pour renforcer les évacuations pluviales en amont du giratoire sur la RD4.

"Je me suis engagé personnellement pour que l’entreprise vienne dès maintenant pour sécuriser le site et poursuivre dès demain matin les travaux définis au cours d’une réunion de chantier qui aura lieu à 08h" précise le Président du Département"