Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) de La Réunion informe que l'accueil physique (sans rendez-vous) du public sera assuré en avril 2021 uniquement les matins de 8h à 11h30 du lundi au vendredi sur les sites de Saint Denis et Saint Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la MDPH

"Des dispositions complémentaires seront mises en place pour répondre aux besoins des usagers avec :

• un accueil téléphonique renforcé pour nos usagers (numéro vert 0800 000 262) pour les demandes d’information et de conseil,

• des possibilités de retrait et de dépôt des dossiers devant les entrées de nos bâtiments,

• Une adresse mail à disposition des usagers pour des demandes d’information [email protected],

• des informations régulières publiées sur notre site internet www.mdph.re

• des possibilités d’effectuer sa demande depuis son domicile (rubrique "Ma demande en ligne"sur notre site internet).

Au travers de ces mesures, la MDPH veut porter une attention particulière aux mesures des protections sanitaires tant en direction de ses agents que de son public.

Pour rappel

Les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont été créées partout en France grâce à la loi du 11 février 2005 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

A La Réunion, la MDPH a été officiellement créée le 13 janvier 2006. Ce groupement d’intérêt public sous tutelle du Conseil départemental a pour objectif principal de faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap (sensibilisation, information, évaluation des besoins, reconnaissance de droits).

La MDPH en quelques chiffres :

80 agents, 23000 demandeurs par an, 60000 demandes de prestations évaluées et statuées

16000 personnes accueillies par an, 54000 personnes reconnues en décembre.

Baromètre Cnsa de la MDPH 974: délai moyen : 4,6 mois - satisfaction des usagers : 85% - Intensité activité : 69344 décisions rendues - durée moyenne des droits scolaires : 32,7 mois droits à vie attribués : AAH-1 : 73% CMI-invalidité : 75%