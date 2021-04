Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 minutes

Ce mardi 6 avril 2021, le Département de la Réunion et le Grand Port maritime ont signé une convention pour développer la zone arrière portuaire. Ce partenariat permettra au Grand Port Maritime "de conforter sa situation stratégique à travers un service portuaire et logistique performant" et "de conforter la position stratégique de l'île sur les routes maritimes de la zone". Avec un trafic de 6 millions de tonnes et 8 millions de tonnes attendus, le Grand Port maritime doit se développer en plus de faire face à une rude concurrence (Photo Conseil départemental/Bruno Bamba)

