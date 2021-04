Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 14 Avril à 13H51

Le Département souhaite installer 2 distributeurs de boissons et de produits alimentaires sur un espace dédié, au 2 rue de La Source, à Saint-Denis. La Collectivité souhaite que les offres de candidature incluent des produits sains et locaux. La fréquence est estimée à 30 passages journaliers. La durée de la mise à disposition est d'un an renouvelable, sous la forme d'une convention d'occupation. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo du Département)

