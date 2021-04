Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Comme suite à l'élection ce jour de Claude Villendeuil à la présidence du Cros, je tiens à lui présenter, en mon nom personnel et en celui de l'Assemblée départementale, nos plus sincères félicitations. Je lui fais part, ainsi qu'à son équipe, de mes meilleurs voeux de réussite, pour le développement du sport à La Réunion, le succès de nos sportifs et la satisfaction de tous les publics. Le CROS, les ligues et les comités, les clubs sportifs peuvent être assurés du soutien et de l'écoute du Département, en particulier dans ce contexte difficile créé par la crise sanitaire.

