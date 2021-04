Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour la 3ème édition du prix indianocéanie, le Département lance un appel à l'écriture. Aucun genre n'est imposé, mais les participants doivent obligatoirement écrire en français et respecter la thématique imposée qui porte sur l'"'indianocéanie". Le concours est ouvert aux résidents de l'indianocéanie (Union des Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles) âgés de 18 ans et plus au moment de l'inscription. Le manuscrit du gagnant sera édité en environ 500 exemplaires. Le gagnant recevra également une récompense de 1.000 euros (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

