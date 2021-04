La SIDR (Société immobilière du département de La Réunion) lance son application mobile de services Geko, à destination de ses locataires. 29 500 familles habitant sur 22 communes de l'île pourront bénéficier de Geko, disponible sur android et ios. "Ces 29.000 ménages réunionnais ont ainsi accès sur leur smartphone à des bons plans pour toute la famille " indique le bailleur social. "A chaque nouvelle offre des partenaires de la SIDR, l'utilisateur de l'application reçoit s'il le souhaite une notification" ajoute le logeur dont nous publions le communiqué ci-dessous.

"Ce service est une première nationale : proposer des réductions à ses locataires, grâce à des partenaires économiques privés, est une démarche singulière en métropole (5 bailleurs sociaux le réalisent pour leurs locataires avec une carte avantages). Le proposer via une application mobile est une première au niveau national. Cette application mobile, appelée Geko by Sidr, relaie aussi des informations des partenaires institutionnels et associatifs.

Les trois parties de ce dispositif sont gagnantes :

• les partenaires proposent des offres spécifiques aux locataires de la Sidr

• les locataires reçoivent ces offres, peuvent les visualiser sur l'application mobile. S'ils le souhaitent, ils se rendent dans les enseignes du partenaire et bénéficient de l'offre.

• le bailleur social poursuit sa volonté d'accompagner le quotidien les familles en offrant des services (formation et insertion via le dispositif "réussite scolaire pour tous" ou "lokal", etc).



Les entreprises réunionnaises réunies par la Sidr pour le pouvoir d’achat des locataires



La Sidr a conçu une application mobile très souple pour faire bénéficier, à ses locataires et leurs familles, d’offres et informations proposées par ses partenaires. Mobilisés conjointement, ils rendent ainsi plus accessibles les produits et services au plus grand nombre de réunionnais. Geko est d’ores et déjà disponible avec les offres de dix partenaires institutionnels et commerciaux :

• maison : hyper jardin, prudence créole, ravate, r électro, r déco et weldom ;

• mode et sport : intersport, jina, du pareil au même, san marina

• éducation et formation : acadomia, l’Afpar et le Rsma-r

• biens & services : Edf, l’Association pour le développement des ressourceries, l’insertion et l’environnement (Adrie), boulangerie Ten Shong

Par exemple, Geko permettra à ces entreprises de proposer des tarifs préférentiels aux locataires de la Sidr : prudence créole pour l’assurance habitation, Intersport pour des articles de sport et de mode, Jina pour des chaussures et de l’habillement, r’déco pour la décoration d’intérieur, weldom pour le bricolage et hyper jardin pour le jardinage, etc. Les commerces de proximité sont aussi actifs : la boulangerie Ten Shong, implantée dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis où la Sidr est présente, proposera également des remises.

Un dispositif gagnant-gagnant et innovant à La Réunion

Avec Geko, la Sidr fédère les volontés et initiatives des entreprises réunionnaises en une seule application et sert également sa mission d’intérêt général. " En lançant Geko, nous apportons un service quotidien à nos locataires et leur donnons la possibilité de gagner du pouvoir d’achat. Alors que la majorité des ménages vivant dans nos résidences disposent d’un budget contraint, nous sommes heureux de pouvoir apporter, grâce à notre réseau de partenaires, un nouveau soutien concret aux familles de la Réunion " explique Jacques Durand, directeur général de la Sidr.

Surtout, la Sidr est le premier bailleur à passer par la voie digitale – une application mobile – qui facilite l’accessibilité à ce nouveau service. Historiquement, quelques rares bailleurs métropolitains proposaient des cartes avantages, mais ce système laissait peu de place à l’évolution des offres une fois mises en place. Les familles pourront économiser sur des dépenses indispensables et quotidiennes, mais aussi accéder plus aisément à des améliorations de leur cadre de vie (décoration

intérieure, bricolage, etc.). Les partenaires mobilisés pourront, quant à eux, faire découvrir de nouveaux produits et services aux locataires de la Sidr".