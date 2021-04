Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Si les musées sont actuellement fermés en raison de la situation sanitaire, les portes de Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion sont ouvertes et vous accueillent. En visite libre ou accompagné du médiateur (11h00 et 14h30), vous découvrirez des plantes uniques au monde et des collections botaniques qui racontent les relations entre Hommes et plantes. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photo : Bruno Bamba / Département)

