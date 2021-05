Les inscriptions sont ouvertes pour la 20ème édition du Prix des cinq continents de la francophonie, annonce le Département de La Réunion ce mardi 4 mai 2021. "Projet conçu et porté par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), ce Prix permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale indique la collectivité départementale dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"En 2021, le Prix des cinq continents de la Francophonie fête ses 20 ans. 20 ans, l’âge de tous les possibles. A cette occasion, deux comités de lecture supplémentaire, au Moyen-Orient et en Asie sont créés. Le prix se dote également d’un jury renouvelé et d’une plateforme redynamisée, dédiée aux professionnels du secteur du livre francophone afin de faciliter la découverte d’oeuvres et d’auteurs de tout l’espace francophone.

Le Prix des cinq continents de la Francophonie distingue un " texte narratif de fiction " écrit directement en langue française, publié entre le 1er mars 2020 et le 1er mai 2021, quelle que soit la nationalité de son auteur.

Les candidatures (jusqu’à 3 romans par maison d’édition) doivent être présentées par les éditeurs.

• Les inscriptions se font sur la plateforme : http://litterature.francophonie.org/

• La réception des oeuvres se fera jusqu’au 20 juin 2021 dernier délai.

Le Prix des cinq continents de la Francophonie 2021, c’est :

- une récompense chaque année d’un texte de fiction narratif (roman, récit et recueil de nouvelles) original d’expression française, dotation de 15 000 € pour le ou la lauréat(e) et 5 000 € pour la mention spéciale

- un Jury international composé de personnalités du monde littéraire

- des comités de lecture : à l’occasion de ses 20 ans, le Prix se dote de deux nouveaux comités de lecture (Liban et Vietnam)

- une plateforme redynamisée, dédiée aux professionnels du secteur du livre francophone".