L'établissement thermal de Cilaos lance un concours de photographies ayant pour thème "Cilaos, source de bien-être" du 3 au 25 mai 2021. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’objectif de cette opération est de valoriser les atouts de Cilaos tels que la route, le village, les thermes, les séjours, les activités ou encore les eaux de source.



Les plus belles photos seront reproduites dans un ouvrage sur les Thermes de Cilaos qui sera publié en fin de cette année. Elles seront présentées également dans une exposition permanente installée dans le hall de l’établissement thermal.



Vous avez jusqu’au lundi 25 mai minuit pour envoyer vos productions par mail à [email protected]



Les prix offerts vous permettront de découvrir les bienfaits des soins de l’établissement thermal. Téléchargez le règlement sur ce lien.



Photographes amateurs, n’attendez plus, participez ! Profitez des vacances pour bouger et partagez avec nous vos plus belles photos.