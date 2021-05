Le Département de la Réunion et ses partenaires vous invitent à la 15ème édition de la fête de la nature, du 8 au 12 mai 2021. Venez découvrir "les multiples facettes d'un patrimoine culturel unique au monde" indique le département dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Venez-vous immerger au cœur de notre île à la biodiversité exceptionnelle et aux paysages remarquables.



Découvrez le programme sur le site internet du Départment. Réservez votre visite guidée au 0262 97 59 59. Le département et ses partenaires vous souhaitent de belles visites dans la nature !

- L’édition 2021 -



- 14 partenaires : 14 partenaires et gestionnaires d’espaces naturels sensibles mobilisés. Grâce à ses partenaires et gestionnaires d’espaces naturels sensibles, le département propose des visites guidées et animations gratuites sur l’ensemble de ses milieux naturels. Visites ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes : interprétariat en langage des signes et accessibles pour certaines aux personnes porteuses de handicap (PMR, déficients visuels, déficients intellectuels)

- 30 animations pédagogiques, 100 visites guidées

- 21 sites naturels à découvrir dont 2 nouveaux / Saint-Denis : le Brûlé, la Roche-Ecrite – Sainte-Rose : la Source Bois Blanc/forêt littorale de Bois-Blanc

Respect des restrictions sanitaires : sur l'ensemble des milieux naturels, groupe de 6 personnes conformément au contexte sanitaire actuellement en vigueur.



- Au programme -



- Regard sur la partie cachée du domaine Fleurié : les plus vieux sols volcaniques de La Réunion

- Des randonnées à cheval dans la forêt des hauts de Mont-Vert au cœur de paysages remarquables classés au patrimoine mondial de l’humanité

- Découverte de la forêt de submangrove en pleine réserve Naturelle nationale de l’étang de Saint-Paul, plus grande zone humide littorale des Mascareignes, d’importance internationale labellisée Ramsar

- Des randonnées à pied dans la forêt de Dioré, au chemin des Anglais, à cap Blanc Haut de la rivière Langevin, au sommet du Dimitile et à l’Ilet des Trois Salazes à Cilaos en cœur de Parc habité …

- Interprétation des différents milieux naturels et découverte du patrimoine historique et culturel de la forêt de Sans-Souci

- Découverte des espèces médicinales dans la forêt de l’Eden Libéria, de la forêt de Pandanus à Sainte-Marguerite

- Découverte du monde fabuleux des abeilles

- Découverte des milieux naturels traversant l’habitat des Tuit-tuit à la Roche-Ecrite Brûlé

- Les Belvédères du pays des Laves à la Source de Bois Blanc à Sainte-Rose.