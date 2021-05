Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 10 heures

"Afin de soutenir la production locale de fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département met en oeuvre un dispositif spécifique aux agriculteurs indépendants, non adhérents à une coopérative ou une organisation de producteurs, leur permettant de démarrer leur programme de plantation / entretien / commercialisation de ces fruits et légumes pour l'année 2021" indique le Département de La Réunion dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

