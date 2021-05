Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Le Département de La Réunion rouvre les musées et établissement culturels départementaux le 19 mai 2021. Les musées Léon Dierx et Villèle, le muséum d'histoire naturelle, l'Artothèque et le lazaret de la Grande Chaloupe rouvriront donc leurs portes au public. Plus d'informations sur le site du Département. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

