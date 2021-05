Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Suite aux prévisions météorologiques, prévoyant de fortes rafales de vent, le Département a décidé que le Jardin de l'Etat sera fermé au public vendredi 21 et samedi 22 mai. Le Muséum d'Histoire Naturelle restera accessible via le portillon rue Poivre et un balisage du secteur sera effectué par les agents de sécurité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

