Le département de La Réunion lance le projet d'atlas de l'esclavage de l'ile. Pour les 20 ans de la loi du 21 mai 2001, ce livre de cartes détaillera et reviendra sur l'histoire de tous les lieux ayant eu un lien avec la traite et l'esclavage à La Réunion. Le projet se déroulera sur 3 ans pour une mise en ligne espérée en 2023. Nous publions ci-dessous la présentation de l'Atlas par le Conseil départemental. (Photo d'illustration)

Le Conseil départemental annonce le lancement d’un atlas de l'esclavage à La Réunion à l’occasion des 20 ans de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et en préfiguration du futur musée de Villèle.

-Présentation-

Il n’existe pas d’atlas consacré à l’esclavage à La Réunion. Or, un tel outil est nécessaire à la compréhension de la manière dont l’esclavage a impacté, dans différents domaines, le territoire, les hommes et leur mémoire.

-Pourquoi un atlas ?-

Un atlas est un recueil de cartes permettant de localiser et de donner une lecture spatialisée des faits historiques. Il permet de comprendre comment ils ont évolué chronologiquement et géographiquement.



-Une information complète-

L’atlas recensera les lieux physiques et symboliques ayant un lien avec l’esclavage :

- Les anciennes habitations

- Les lieux de marronage

- Les lieux et objets de mémoire

- Le patrimoine matériel et immatériel

- Les toponymes ou l’esclavage dans le paysage

- Les services publics de la recherche et de la culture (Archives, université, musées, centres de ressources etc.)

Il détaillera toute information disponible et identifiée en rapport avec chaque lieu.



-Un outil moderne et accessible-

L’atlas sera numérique, librement consultable en ligne, de manière dynamique, intuitive et interactive.

Il sera enrichi au fur et à mesure de l’avancée de la connaissance.

Il pourra être publié sous forme d’atlas physique.

-Un projet fédérateur, collaboratif-

La réalisation d’un tel projet est complexe. Elle nécessite la collaboration scientifique, culturelle, technique et matérielle d’un grand nombre de partenaires (monde de la recherche, sociétés savantes, associations...).



Elle a aussi besoin de l’adhésion populaire.

Et dans tous ces domaines, du concours de l’État, des collectivités, des institutions scientifiques et culturelles, des fondations et des entreprises privées au titre du mécénat.

-Calendrier-

2021 : état des lieux, constitution du corpus documentaire

2022 : élaboration de la cartographie

2023 : mise en ligne/inauguration des premiers contenus.