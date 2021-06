Ce vendredi 28 mai, trois nouvelles ruches ont été installées à Mascarin, Jardin botanique de La Réunion. La vice-présidente du Département déléguée à l'environnement, Claudette Grondin, le président de l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf), François Payet, et des élèves de 6ème et 5ème du collège de la Pointe des Châteaux accompagnés de leurs enseignants ont participé à l'inauguration de ce rucher pédagogique. "Le rôle primordial des abeilles pour de nombreuses espèces végétales n'est plus à démontrer. Malheureusement, elles sont aujourd'hui et plus que jamais menacées, mettant ainsi en péril cet équilibre qu'elles s'efforcent de maintenir depuis des millions d'années." indique le Département dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photos : Département de La Réunion)

Aussi le Département, dans le cadre de sa compétence en matière de protection et de valorisation des espaces naturels sensibles, a validé un partenariat avec l’Unaf qui met en œuvre un programme d’envergure "Abeille, sentinelle de l’environnement" pour la sauvegarde de l’abeille et de la biodiversité sur tout le territoire français, à travers en autre, l’installation de ruchers pédagogiques.

Les axes de cette collaboration portent sur l’installation/le suivi des ruches pédagogiques ; les plantations d’espèces indigènes/endémiques ; la mise en place d’actions de sensibilisation/communication avec les scolaires et le grand public ; la participation aux journées nationales pour l’abeille : les Apidays au mois de juin ; l’organisation de sessions de formation à l’apiculture.



Cela fait maintenant plusieurs semaines que ces collégiens de la Pointe des châteaux sont sensibilisés au rôle essentiel de l’abeille dans le cycle de la vie, dans la préservation de l’équilibre de l’écosystème par la pollinisation de 80% des plantes de la Terre. Aujourd'hui, avec l'inauguration du rucher pédagogique, ils peuvent mieux les observer, découvrir le fascinant travail des apiculteurs et obtenir les réponses à leurs nombreuses questions.



Puis, c'est avec autant d'enthousiasme et application, qu'ils ont planté des espèces endémiques et indigènes mellifères autour du rucher pédagogique, en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM). Ont été mises en terre des espèces comme le mazambron marron, manioc marron, bois de sable, pandanus, hibiscus…

"Nous sommes très fiers de nous engager dans cette démarche responsable avec l’Unaf, avec les agents du Jardin botanique, et bien sûr avec les collégiens, qui sont désormais des ambassadeurs de cette cause, et, je l’espère, des porteurs de ce message utile, celui du nécessaire respect de notre environnement, de nos plantes, mais aussi, de toutes les espèces vivantes. Il en va de l’avenir de l’Humanité. Cette démarche vise surtout à sauvegarder les abeilles qui sont les premières ouvrières de la biodiversité" déclare Claudette Grondin.

- L’avenir de l’humanité passe avant tout par la préservation de l’avenir de notre biodiversité -

Le Département s’efforce de favoriser l’installation de ruches sur ses espaces naturels sensibles et ses sites les plus remarquables. 48 emplacements pouvant accueillir jusqu’à 40 ruchers ont ainsi été attribués à des apiculteurs sur toute l’île. On dénombre 700 apiculteurs dont 80 professionnels. L’installation avec l’Unaf de ces 3 nouvelles ruches au sein du Jardin botanique, s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la collectivité visant à sauvegarder les abeilles, dans une logique de solidarité économique, mais aussi écologique.