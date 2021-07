Les portes du Téat Champ-Fleuri étaient ouvertes ce 7 juillet à près de 230 nouveaux bacheliers, candidats à la mobilité. Accompagnés de leurs parents pour la plupart, ils ont été accueillis par les agents de la Collectivité départementale à l'initiative de la Journée d'informations. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bruno Bamba/Conseil départemental)

" Tous les ans, ce rendez-vous se tient habituellement à l’Espace Reydellet au Bas de la Rivière. Mais compte tenu du contexte sanitaire, nous l’avons organisé ici, dans le hall du théâtre à Champ-Fleuri " confie Samuel Santabodia de la Direction de l’Education. Le " nouveau " site convenait parfaitement aussi bien aux animateurs qu’aux visiteurs.



Le Département s’est engagé dans une démarche proactive en faveur des étudiants, candidats à la mobilité sur le territoire national ou au sein de l’Europe. Aussi, l’objectif de cette action est d’informer et de sensibiliser par anticipation les candidats à la mobilité. Avec ses partenaires, la Collectivité renouvelle une opération qui répond aux attentes des jeunes sans oublier celle des parents.

Les informations portaient sur le déclenchement des aides, bourses et allocations de scolarité, l’installation, le logement, le transport aérien, des informations sur les procédures administratives et logistiques auxquelles il convient de se conformer, avant et pendant cette première année, hors de La Réunion.



Corentin, 17 ans, qui venait de décrocher son bac S et inscrit à l’IUT de Bordeaux était venu avec sa mère Anne-Flore. Cette dernière est encore dans l’euphorie de la mention Très Bien de son fils : " On fera la fête ce week-end. Mais j’ai tenu à accompagner Corentin à cette journée d’informations. J’ai bien fait de venir car il était question d’argent avec la bourse départementale et l’allocation de scolarité. La présence d’un adulte est indispensable. Nous avons reçu des éléments très complets ".

Le jeune Saint-Andréen est aussi satisfait de la journée et de l’accueil : " J’ai reçu l’invitation par mail. A notre arrivée au théâtre, nous étions orientés vers la grande salle de spectacle dans laquelle les aides ont été présentées sur écran géant. C’était très clair. Ensuite, nous avons visité les divers stands pour obtenir des informations plus détaillées. Je suis rassuré pour la suite ".

Anne-Flore ajoute : " Nous sommes venus avec des incertitudes et tonnes de questions, mais nous sommes sortis avec des réponses et plus d’assurance pour l’avenir de Corentin, à 10000 km d’ici ".



La conférence de présentation sur la scène de Champ-Fleuri a été animée entre autres par Ismaël Locate, DGA du pôle Épanouissement, David Bialecki, directeur de l’Education et de Thierry Maillot du Service des bourses du Département. Sans oublier les techniciens du Ladom qui sont également intervenus.

Au niveau des stands, " la question de l’allocation de scolarité a suscité un vif intérêt chez le public. Il n’est pas accessible aux filières courtes Bac +2 ou 3 mais concerne les parcours d’excellence débouchant sur un diplôme final Bac +5. Cette aide est attribuée pour les droits de scolarité dépassant les 1000 euros pour les étudiants boursiers départementaux " précise Samuel Santabodia. Le niveau d’allocation peut atteindre jusqu’à 6 000 eurosen fonction de l’échelon de bourse de l’étudiant. Cumulée avec la bourse départementale qui peut atteindre 2000 euros - suivant les critères de ressources familiales plafonnées à 86 000 euros de revenu brut global - l’allocation pour un étudiant peut alors avoisiner les 8000 euros par an dans certains cas.



En plus de cette 5ème journée d’informations des candidats à une primo-mobilité à Champ-Fleuri, d’autres équipes du Département étaient aussi déployées sur les sites de l’Université de La Réunion - au campus du Moufia et au Tampon - où d’autres événements étaient organisés pour les néo-bacheliers. Ces journées d’informations et d’inscriptions dureront jusqu’au 16 juillet au Moufia.