Fidèle au rendez-vous, depuis le début de l'aventure en 2012, le Département soutient une fois de plus, la Ligue Nouvelle du Badminton Réunion (LNBR) qui organise le 6e Tournoi International de Badminton (TIB) au gymnase de Champ-Fleuri (Saint-Denis). Du jeudi 8 au dimanche 11 juillet, 321 matches sont au programme pour 158 joueurs issus des clubs de toute l'île et d'ailleurs. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photos : Pana Reeve / Conseil départemental)

" Ce tournoi a été créé dans l’objectif d’organiser une grande fête du badminton dans l’océan Indien, indique Christophe Chenut. Malheureusement, cette année on est bloqué au niveau liaisons aériennes et on n’a pas pu accueillir les joueurs de la zone. Mais le plateau est relevé : nous avons le privilège d’accueillir 5 joueurs de l’équipe de France ainsi qu’une joueuse indonésienne. Sans oublier les meilleurs locaux, pour ne citer que le numéro Un réunionnais, Loïc Bertile ".

Chez les dames, on citera parmi les " nationales " : Marie Batomene (classée n°2 française et 58e joueuse mondiale) ; Léonice Huet (n°3 française, 79e mondiale) ; Sharone Bauer (n°4 française et 66e mondiale) ainsi que l’indonésienne Rosy Pancasari qui évolue depuis un an en France où elle est n°24.

Chez les hommes, Arnaud Merkle n°5 français, 98e mondial et William Villeger, n°3 français et 66e mondial participent aussi au tournoi.

Le jeune Cyprien du club de la Montagne, est impatient de découvrir ces joueurs de haut niveau à l’œuvre : " C’est un événement rare à La Réunion. J’ai hâte de les voir et de regarder comment ils jouent pour m’améliorer ensuite ". Âgé de 15 ans, Cyprien pratique le badminton depuis 2020. Pour son tout premier match au TIB, le jeune badiste a remporté une victoire avec un score sans appel, 21/3 et 21/8 et apprécie l’ambiance de la compétition : " C’est très bien organisé et l’événement est convivial. J’en garderai un très bon souvenir quels que soient mes résultats " sourit-il, impatient de refouler à nouveau le terrain.

La matinée a été consacrée aux jeunes. Les joueurs confirmés ne sont pas en reste. A l’instar de Bertrand Marimoutou, vétéran de la Montagne, lui aussi : " Nous sommes un petit club mais nous serons présents partout : avec Cyprien chez les cadets et, 2 joueurs en séniors : Julien et Nicolas. Ce genre de compétition ne peut que créer de l’engouement pour tous les amoureux du badminton. Pour les joueurs, il est important de se mesurer à ces joueurs de l’équipe de France ". C’est l’objectif de la LNBR et son président : " Nous souhaitons donner les étoiles dans les yeux à tous les passionnés réunionnais de badminton qui vont pouvoir côtoyer, discuter et échanger les volants avec les joueurs de l’équipe de France. Tout compétiteur a envie de jouer, et de rencontrer des champions comme cela. Et ça tombe bien : ils sont très avenants, accessibles et à l’écoute ". Toujours dans cette optique, Christophe Chenut annonce une bonne nouvelle : " L’année prochaine on aura une compétition de niveau mondial, on monte d’un cran avec l’accueil du 13 au 17 juillet 2022 des joueurs du monde entier, parmi les 50 meilleurs mondiaux ".

En attendant, 110 matches de très bon niveau sont au programme ce week-end à Champ Fleuri. Les talents des joueurs de l’équipe de France sont à découvrir dès 9 ce samedi. La dernière journée du dimanche sera consacrée aux phases finales. Sans oublier la remise des récompenses à partir de 13h.