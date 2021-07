Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Le Conseil départemental informe les agriculteurs et agricultrices des dispositifs dont ils et elles peuvent bénéficier pour la certification "agriculture biologique". Le dossier est à transmettre le plus tard le 31 octobre 2021. Pour toutes informations contactez la cellule d'accompagnement des agriculteurs par téléphone au 0800 000 490. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

