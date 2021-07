Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 13 Juillet à 13H52

Dans le cadre de sa politique d'action sociale, Le Département de La Réunion prend en charge financièrement l'hébergement des personnes en situation de fragilités sociales et en rupture temporaire de logement. Les prestataires, pensions, gites et hôtels intéressés pour offrir leurs services, dans ce cadre, sont invités à se faire connaître au plus tard le vendredi 23 juillet 2021 auprès de la direction enfance famille. Plus d'informations au 0262 90 33 50. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

