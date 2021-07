Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Le musée du Louvre offre 236 tableaux aux cinq musées régionaux et départementaux de La Réunion : le musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI), le musée de Stella Matituna, le musée Léon Dierx, le muséum d'histoire naturelle et le musée Villèle. Une opération unique. C'est sous la présence de la présidente de région Huguette Bello, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, le président du département de La Réunion, Cyrille Melchior et du président directeur du musée du Louvre Jean-Luc Martinez que s'est déroulée l'inauguration ce vendredi 16 juillet 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

