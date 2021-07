Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Le Département lance un appel à manifestation d'intérêt à destination des acteurs de proximité et porteurs de projet pour améliorer la situation sociale et professionnelle sur le territoire réunionnais. Le public cible est les personne les plus éloigné.es de l'emploi ou en situation d'exclusion. Vous pouvez déposer votre dossier jusqu'au 30 septembre 2021. Plus d'informations dans le communiqué du Conseil départemental que nous publions ci-dessous. (Photo : Conseil départemental)

