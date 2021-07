Le conseil départemental lance un appel à projet pour les éducateurs de rue dans le cadre d'une démarche de médiation sociale. Le Département cible les jeunes de 16 à 25 ans en voie de marginalisation. Le dossier complet de candidature est à déposer au plus tard le 1er septembre 2021. Retrouvez toutes les informations relatives à l'appel à projet dans le communiqué du conseil départemental que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Département souhaite renforcer les dispositifs d’éducateurs de rue dans le cadre de la médiation sociale, afin de développer la démarche "d’aller vers", à la rencontre des jeunes et faciliter leur accès aux droits dans le cadre d’une démarche d’inclusion sociale et d’insertion.

L’intervention de ces éducateurs de rue doit s’exercer principalement par un repérage et un accompagnement des jeunes, dits en voie de marginalisation, à tous niveaux et dans tous les lieux, notamment à partir de la rue, sur l’espace public ou dans les lieux d’habitats collectifs.

- Public cible -

Jeunes de 16 à 25 ans en voie de marginalisation et en rupture et leur famille

- Les objectifs généraux -

• Identifier les groupes de jeunes occupant l’espace public

• Rechercher un mode de communication et d’accompagnement adapté au public

• Développer une stratégie d’intervention

• Travailler en lien avec les services, du Département, de la commune et les autres acteurs sur le territoire dans le cadre d’une dynamique partenariale

• Participer aux dispositifs locaux existants en direction du public cible

- Territoires d’intervention -

• Lot Est 1 : quatre éducateurs de rue pour Saint-Benoît (Bras Fusil, Sainte-Anne, Beaufond) et la Plaine des Palmistes

• Lot Est 2 : trois éducateurs de rue pour Salazie et Bras-Panon

• Lot Sud-Ouest : trois éducateurs de rue pour Saint-Louis et Cilaos (Roches Maigres, Bois de Nèfles Coco, ZAC Avenir et La Rivière Centre)

• Lot Ouest : deux éducateurs de rue pour Saint-Paul (Grande Fontaine, Plaine Saint-Paul, Plateau Caillou, Savannah)

- Montant de l’aide départementale -

Le présent AAP est doté d’une enveloppe financière maximale de 953.840 euros.

- Procédure et instruction des demandes -

Règlement détaillé et dossier de candidature

Le dossier complet de candidature est à déposer à l’adresse suivante :

Direction de l’action sociale, Palais de la Source au 2, rue de la Source - 97400 Saint-Denis, ou par mail au plus tard le 1er septembre 2021

Contacts utiles pour tout complément d’information : Pascale Joron au 02 62 94 29 29