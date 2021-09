"Ces Journées du Patrimoine nous ont permis de nous rendre notamment à saint-Pierre plus précisément au Kerveguen. On y a fait la rencontre de l'Ico-nomade. Cette structure polyptyque met à l'honneur les sources iconographiques riches et diverses de l'histoire de notre peuplement. Une performance artistique renforcée par le tourbillon sonore orchestré par Rodolphe Legras" note le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R. Conseil départemental)

Une très belle découverte que cette boîte à images nomade qui nous plonge dans notre histoire à travers des projections vidéo. " Le Peuple infini " de Lionel Lauret nous éclaire différemment sur notre histoire et nous donne à voir de manière plus artistique la richesse de notre patrimoine. Une œuvre impressionnante par sa beauté, sa délicatesse, un voyage au pays des ancêtres avec une musique originale, un jeu sur la couleur qui renforce le travail de cet artiste accompli.

"Lionel Lauret a su donner à cette résidence une dimension résolument historique, en traitant du peuplement de l’île, de cette Réunion plurielle, avec une création qui puise dans le passé mais qui est aussi résolument moderne, innovante, touchante aussi : le pari est réussi !", a déclaré Beatrice Sigismeau, vice-Présidente du Département en charge de la culture.

Un partenariat avec la ville de Saint-Pierre dans l’ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenu une nouvelle salle des musiques actuelles. Un lieu historique pour un voyage patrimonial mêlant effets spéciaux et images d’archives, du noir et blanc et de la couleur, des percussions au mix de Doc Legs…

"Depuis quatre ans, le Département a mis en place un dispositif ambitieux de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine : les Résidences Patrimoine et Création" permettent à tous les équipements culturels départementaux d’accueillir un artiste pour une période de 3 à 6 mois. La réussite de ce dispositif n’est plus à démontrer et la restitution de la résidence de Lionel Lauret, effectuée à l’Iconothèque historique de l’océan Indien en est la brillante manifestation"

