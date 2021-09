Reboiser La Réunion, tant en espace sylvestre que dans les quartiers, telle est l'ambition de la collectivité qui a pour objectif de planter 1 million d'arbres à l'horizon 2027. Le président Melchior inscrit cette action à long terme dans le cadre du plan départemental de transition écologique et solidaire. Une stratégie visant à " créer un cercle vertueux profitable à la population, ainsi qu'à l'économie et l'environnement" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Conseil départemental a initié le " plan un million d’arbres " en 2019. Au-delà du symbole, sa finalité tend à valoriser la biodiversité réunionnaise tout en prenant une part active dans la dynamique mondiale qui tend à limiter les effets du changement climatique. Cette initiative fédère, nombre de partenaires ont rallié le Département qui ne se limite pas aux espaces verts existants, et s'attache avec l'action complémentaire le projet " Bwa de kartié", à restituer une dimension végétale pérenne en zones urbaines, et ce avec la participation de la population des quartiers concernés ainsi que des collégiens.

Cyrille Melchior souligne que la collectivité assume ses compétences en matière de valorisation et de préservation de l’environnement sur le temps long, près de 30 ans déjà. Il explique que chaque année près de 20 millions d’euros sont dédiés à l'aménagement et à l'entretien des 1000 km de sentiers qui parcourent notre île, sans oublier l'implantation d'aires de pique-nique qui participent d'une politique raisonnée de protection de la biodiversité et du précieux endémisme de nos espaces naturels sensibles.

- Un programme environnemental majeur -

Pour le président Melchior, le "plan 1 million d’arbres" est donc un programme environnemental majeur. "Nous sommes très sensibles au contexte environnemental mondial. Il faut être pragmatique et lucide. Notre planète est à l’aube de profonds bouleversements compte-tenu du changement climatique qui est aujourd’hui irrémédiable. Cela risque de mettre en péril notre faune, notre flore, et plus largement l'Humanité.

Face à cet immense défi, le Département, s'implique en tant que collectivité éco-responsable et éco-exemplaire ; le "plan 1 million d’arbres" s'impose dans ce contexte comme une véritable opération de reconquête écologique." En ce sens sa dimension urbaine, avec la revégétalisation des quartiers, a pour vocation de "créer des puits de carbone dans les villes. En allant dans les quartiers, nous voulons aussi restituer l'identité de leur nature première, en replantant des essences qui, tels les multiples "bois de nèfles" ou "bois d’olive", ont suscité des lieux-dits éponymes. Ce n’est pas un hasard si certains quartiers de l’île portent le nom de ces arbres !"

Pour le chef de l'exécutif départemental, le caractère "participatif" de cette démarche permet d'y associer entreprises, collégiens, acteurs du social et médico-social, le monde sportif, culturel, les Réunionnais dans leur ensemble… le moyen de l'ériger en mouvement citoyen, autour d'une action partagée, "nous ont déjà rejoints dans cette démarche, l’ONF, la SPL EDDEN, gestionnaires de nos Espaces Naturels Sensibles, EDF aussi ; des conventions avec la fondation Père Favron, le Grand Port Maritime, la Ville de Petite-Ile, ont été ratifiées et, tout prochainement, celle des Avirons."



- La biodiversité source de richesses et d'emplois renouvelables -

Le "plan 1 million d’arbres" comprend par nature une dimension économique, le président Melchior y associe à bon escient le secteur horticole. "Nous donnons ainsi de l’activité à des acteurs économiques qui, comme tant d’autres, souffrent de la crise sanitaire. Nous créons de fait des opportunités de formation et d’insertion avec, à terme, de la création de nouvelles activités.

Ce plan vise encore à l'implantation d'essences présentant un potentiel économique fort : plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PAPAM), agro-écologie, production de bois d'œuvre… l'objectif étant de faire de la biodiversité la source de création de richesses et d'emplois eux aussi renouvelables".

L'implantation du millionième arbre est attendue pour 2027. Un projet de longue haleine, qui s’inscrit dans la durée, celle du vivant, de l'entretien et la protection de la biodiversité. Cyrille Melchior estime que cela exige un travail de fond en partenariat, "il faut procéder à l'inventaire des espèces les mieux adaptées aux différents environnements de notre île, de façon à "verdir" durablement notre territoire, sans bouleverser l’écosystème actuel (…) nous avons lancé le processus de production avec la construction de pépinières départementales et l'implantation d'environ 50 000 unités. 20 000 supplémentaires seront plantées à la prochaine saison des pluies. A compter de la saison des pluies 2022-2023, nos capacités de plantation devraient être décuplées pour atteindre un rythme de croisière…"

- Des visites guidées -

L'exécutif départemental, de façon plus immédiate, a prévu l'implication de la collectivité dans la Semaine européenne du développement durable (SEDD), en premier lieu sur des actions en interne en direction de ses agents : sensibilisation sur les effets du réchauffement climatique, les méfaits de la pollution numérique, réflexion interne pour améliorer la gestion des déchets, encourager la mobilité douce. En direction du grand public, des actions ont déjà démarré, qui se poursuivront tout au long de la SEDD, avec notamment la remise de plusieurs prix à des collèges dans le cadre de différents concours départementaux (embellissement, No Gaspi Challenge de sensibilisation aux économies d’énergie). Toujours dans les collèges, des actions de sensibilisation à la consommation de fruits et légumes péi sont au programme.

Enfin, le président Melchior tient à mettre en exergue le fait que "les équipes départementales se mobilisent également dans le cadre du Plan 1 million d’arbres et diligentent des opérations de récolte de graines. Le Jardin Botanique proposera entre autres des visites guidées des collections botaniques au Jardin Botanique. Nous avons aussi été présents sur le salon de l’Ecologie, le week-end dernier, et accueillerons, au Palais de la Source, le jury de l’atelier "Territoires insulaires face au Changement climatique " en clôture de cette semaine…"

www.ipreunion.com / [email protected]