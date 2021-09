Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Serge Hoareau, Premier Vice-Président du Département délégué aux affaires agricoles, européennes et institutionnelles, a été reçu ce mardi 21 septembre au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, rue de Varenne à Paris. "Les sujets structurants et d'actualité, relatifs au développement agricole de la Réunion figuraient à l'ordre du jour de la rencontre avec les membres du Cabinet du ministre Julien Denormandie" souligne le Département.

