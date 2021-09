Et de deux... pour le collège Alsace Corré qui remporte une nouvelle fois le premier prix du concours d'embellissement des collèges. Après avoir gagné en 2017, l'établissement cilaosien termine à nouveau sur la plus haute marche de la saison 6, devant les 19 collèges ayant participé à ce désormais traditionnel challenge, organisé par le Département, durant l'année scolaire 2020-2021. "Ce mardi 28 septembre 2021, la cérémonie de remise des prix aux 5 lauréats s'est déroulée dans le magnifique écrin de verdure du Jardin botanique de Mascarin à Saint-Leu que les jeunes ont d'ailleurs pu visiter" écrit le conseil départemental dans le communiqué ci-dessous(Photo : Bruno Bamba - Com CD)

Les collégiens d’Alsace Corré ont reçu un chèque d’un montant de 4 500€ des mains de Sabrina Tionohoué, Conseillère départementale déléguée à la Vie éducative et des partenaires du concours dont le CAUE et le Conservatoire botanique de Mascarin. Les autres lauréats sont les collèges Leconte de Lisle de Saint-Louis (2e : 3.000 euros) ; Célimène Gaudieux de la Saline-les-Hauts (3e : 2.000 euros) ; Joseph Bédier de Saint-André (4e ; 1.500 euors) et Les Aigrettes de Saint-Gilles-les-Bains (5e / 1 000€).

En plus des chèques, chaque établissement a reçu une plante : bois d’olive noir, bois dur, benjoin… Le Département a également offert à chaque participant un sac à l’effigie de la Collectivité ainsi qu’un livret sur la faune et la flore de La Réunion.

Sabrina Tionohoué s’est adressée aux jeunes : "à travers ce concours, vous vous êtes transformés, à votre manière, en gardiens de notre patrimoine naturel. Et quels gardiens ! J’ai eu l’occasion de visualiser les projets portés par les différents établissements participants. Je suis ravie de voir le fabuleux travail qui a été fait dans vos établissements respectifs". L’élue n’a pas manqué de saluer "la belle synergie qui a régné entre les élèves et les équipes pédagogique, administrative et technique de chaque collège pendant le concours".

Pour les jeunes, "c'était une belle expérience qui nous a permis de comprendre qu'il est important de donner de la place aux plantes et aux arbres dans les endroits où nous vivons. Nous avons aussi voulu montrer que les matériaux de récupération comme les bois de palettes peuvent être réutilisés comme mobilier". Chloé et Matthias, comme les élèves du collège de Cilaos, boostés par leur "victoire" sont devenus de vrais défenseurs de l'Environnement.

La cérémonie s’est achevée en apothéose dans une ambiance festive animée par un groupe d’élèves. Les jeunes champions aux mains vertes ont joué du maloya au cœur du Jardin botanique ! Rideau sur la saison 6, la saison 7 est lancée !"

Plateform’ embellissement. Pli bel mêm !

Voici la description du projet du collège Alsace Corré, lauréat de la Saison 6 du concours d’embellissement des collèges.

"Une cour plus belle et un concept qui s’appuie sur l’arboretum : espace de vie intégrant l’art, la musique, la culture, la méditation et la rencontre avec soi et les autres. Nous la voulions écolo, avec du bois de Cilaos ou du mobilier en bois de palette ; nous la voulions un peu jardin avec de nouvelles plantations et surtout polyvalente pour nos activités : théâtre, musique, chant, méditation, contemplation, repos pour nos pauses plus ou moins longues. Plateform’, c’est enfin le partage, une valeur : élèves, agents, professeurs, CPE, direction, jardinier, viticulteur, associations de Cilaos et de plus loin, conservatoire botanique, ONF, mairie, artistes… Du concept " Plateform’ " sont nées des rencontres qui perdurent depuis plusieurs années : " Plateform’ nout Collège, lo kèr an plis ! "