Dans le cadre du partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le Département lance le concours Vidéo : escapade durable en Indianocéanie. Nous publions le communiqué complet (Photo Conseil départemental)

Vous êtes vidéaste amateur ou professionnel ?

Vous êtes citoyen et/ou résident d’une des îles de l'Indianocéanie (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles, La Réunion) ? La Représentation de l’OIF pour l’océan Indien vous invite à raconter votre plus belle #EscapadeDurableEnIndianoceanie dans un vlog d’une minute.

Tentez de remporter les prix de 300 euros et 500 euros qui seront décernés par le jury de votre pays !

Les lauréats de la première phase du concours verront leur vidéo publiée sur la page Facebook de la Représentation de l'OIF pour l’océan Indien. La vidéo qui remportera le plus de votes du public emportera le prix de 1.000 euros.



Pour participer, c’est simple. Remplissez le formulaire d'inscription et choisissez parmi les thèmes suivants : gastronomie locale, respect de l’environnement, culture locale, hébergement touristique durable et expérience de volontariat.

Armez-vous de votre caméra et racontez-nous votre escapade durable. Retrouvez le règlement du concours en cliquant ici.



Vous avez jusqu’au 24 octobre (23h59 heure de Madagascar) pour participer ! À vos objectifs ! On compte sur votre créativité !