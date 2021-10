Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Dans le cadre de son plan AgriPéi 2030, le Département lance 3 appels à projets visant à accompagner le développement des exploitations et des productions locales. L'une porte sur la structuration de la filière PAPAM (plantes à parfums aromatiques et médicinales), à la construction d'un observatoire de la filière bio locale, et de la production de dispositifs de piégeage de mouches dans le cadre d'ateliers d'insertion. La date limite de réception des projets est fixée au 5 novembre 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

