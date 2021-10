Du 9 au 24 octobre 2021, le Département invite à la 17ème édition des Rendez-Vous NatureS. Inscrivez-vous et découvrez les remarquables sites naturels de l'île. Le programme de ces journées a été présenté ce jeudi 7 octobre 2021 à Mascarin, Jardin botanique à Saint-Leu. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photo : A. Rivière / Département)

C’est à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, que Camille Clain, Vice-présidente du Département, déléguée à l’Environnement et au développement durable, accompagnée des partenaires et des gestionnaires, présente ce jeudi 7 octobre, le programme des Rendez-vous NatureS, la nouvelle appellation des Week-end NatureS, " pour mieux correspondre au format de cette manifestation qui se déroule depuis quelques temps sur deux semaines pleines et non plus uniquement les week-ends " précise la Vice-présidente.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation de la nature réunionnaise, pour que chacun contribue à la protection et à la sauvegarde d’un patrimoine unique à l’échelle de la planète. Chaque année, près de 1500 Réunionnais participent aux visites proposées et voyagent au cœur de milieux remarquables et de paysages spectaculaires.

Le Département de La Réunion, 30 ans d’engagement pour les Espaces Naturels Sensibles

Placé sous la thématique de l’année internationale de l’économie créative au service du développement durable, ce rendez-vous est également marqué par la célébration des 30 ans de mise en œuvre de la politique des Espaces Naturels par le Département. " C’est l’occasion de valoriser le travail de nos équipes et de nos partenaires et gestionnaires mobilisés historiquement. Et nous célébrons cette année les 30 ans de mise en œuvre de la politique des espaces naturels par notre collectivité. 30 ans d’engagement pour notre biodiversité exceptionnelle avec un budget conséquent de plus de 20 millions d’euros consacré à cette politique environnementale chaque année. 30 ans de démarche partenariale, entre coordination et co-construction pour préserver et valoriser notre biodiversité et nos paysages. 30 ans aussi de partage avec les Réunionnais, lors de cet événement, mais surtout au quotidien, car cet engagement nous mobilise tous les jours, pour une nature encore bien préservée, pour des sentiers et des aires de pique-nique de qualité, pour des aménagements favorisant la découverte des plus beaux trésors naturels de notre île. Du 9 au 24 octobre, j’invite les Réunionnais à s’inscrire et à profiter pleinement de cette biodiversité qui donne à voir une terre d’excellence naturelle " indique Camille Clain.

Une manifestation pour découvrir et préserver une biodiversité exceptionnelle

23 Espaces Naturels Sensibles s’ouvrent au public sur lesquels 180 visites guidées et 30 animations pédagogiques sont organisées gratuitement par les 14 partenaires et gestionnaires, gardiens de la biodiversité. Des activités ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes (interprétariat en langage des signes) ET accessibles pour certaines, aux personnes en situation de handicap (Personnes à Mobilité Réduite, déficients visuels, déficients intellectuels).

Quelques idées de sorties… explorer les fonds marins du lagon de la Réserve Naturelle Marine, randonner à cheval dans la Forêt des Hauts de Mont-Vert, à vélo dans la Réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul, observer le monde des abeilles, lutter contre une espèce invasive dans la Forêt de Bon Accueil, observer à la tombée de la nuit, les Pétrels rentrant sur les colonies…

Retrouvez le programme sur www.departement974.fr,