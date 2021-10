A l'occasion de la Semaine bleue, le président du Conseil départemental Cyrille Melchior est allé à la rencontre des centenaires de Saint-Paul. Il a également exprimé son soutien aux aidants familiaux, pour leur engagement. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental. (Photos : G.Lazarre / Département)

Dans le cadre de la semaine bleue, le président du Département, Cyrille Melchior, accompagné de la vice-présidente Adèle Odon, est allé à la rencontre de plusieurs centenaires de Saint-Paul. Toutes aussi attachantes les unes que les autres, des sourires illuminant les visages, elles ont accueilli le Président et ont partagé avec lui des moments forts en émotion.

" C’est toujours un plaisir pour moi de venir à la rencontre de nos ainés au contact desquels on apprend beaucoup. Ils méritent notre affection, ils doivent être respectés et choyés ", expose Cyrille Melchior. " Ce sont des personnes qui ont fait La Réunion, des passeurs de mémoire et cela n’a pas de prix. Elles sont certes fragiles mais quand je les vois aussi fortes dans leur tête, aussi intéressantes dans leur propos, je suis séduit et impressionné. Chacune d'elles est un trésor ".

Le Président du conseil départemental réaffirme, par ailleurs, son admiration pour les aidants familiaux et pour leur engagement. " Le soutien et la solidarité de la famille sont essentiels ", dit-il.