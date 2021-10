A l'occasion de la Journée internationale de la Femme rurale (JIFR), le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a visité un "Marché des productrices" organisé par la Commission des Agricultrices de la FDSEA dans la cour de la Saga du rhum à Saint-Pierre le 15 octobre 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (A.Rivière - Com CD)

"J’ai tenu à être présent pour réaffirmer avec force et conviction l’engagement et l’attachement que le Département porte à votre profession " a déclaré Cyrille Melchior à l’adresse des exposantes lors de sa visite des divers stands. En plus des fruits et légumes, une pléiade de produits transformés a été proposée.

Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale, notamment avec les productrices de vanille, réconfortées par la récente reconnaissance IGP (indication géographique protégée) de la vanille de La Réunion. Sirops, extraits, parfums et bien d’autres produits dérivés issus de la transformation de la vanille, ont suscité la curiosité et l’admiration des visiteurs. Les membres de la Coopérative Pro-vanille ont reçu les félicitations du Président. "Je note combien vous êtes capables de faire preuve d’imagination, de créativité, en s’inspirant du quotidien et en observant ce qui se fait ailleurs. Je salue votre travail d’artistes et de créatrices".

La confiture et la gelée de pitaya ont également connu un franc succès. "Vous dépassez le cadre du travail purement agricole : vous avez fait des essais dans vos locaux de transformation qui deviennent alors de véritables laboratoires" a déclaré Cyrille Melchior. Préma Patché agricultrice spécialisée dans la production et la transformation de pitaya "made in à Saint-André" a remporté le prix du savoir-faire à l’occasion de la désormais traditionnelle cérémonie de remise du Trophée des Agricultrices organisée dans le cadre de la 7e édition de la JIFR. Marie-Rose Séverin, Présidente de la CAHEB et de l’AD-PAPAM ; et Maryse Gossard, agricultrice de Bras-Panon, spécialisée dans le cœur de palmier, ont reçu respectivement le trophée de l'Engagement et celui de l'Innovation.

Dans son intervention, le Président du Département a mis en avant "l’engagement des agriculteurs et des agricultrices de notre île durant le premier confinement de mars 2020. Vous avez répondu présents pour être à nos côtés, notamment dans le cadre de la distribution des paniers fraîcheurs à destination des plus fragiles. A l’image de tous ceux qui se sont mobilisés durant cette période, vous faites partie de ces héros du quotidien qui avez contribué à préserver la cohésion et le bien-être de notre population".

La politique départementale en faveur de l’agriculture s’appuie sur un budget annuel de 20 millions d’euros. "Nous sommes à un moment de transformation de notre modèle agricole, afin qu’il soit adapté aux réalités de notre temps, a rappelé le Président du Conseil départemental. Nous accompagnons cette transformation à travers le soutien de l’Europe, avec la mobilisation des fonds Feader ainsi qu’à travers notre vision stratégique. Le Plan AgriPéi 2030 fixe les grands axes de la transformation dont la reconquête des terres en friche, l’installation de jeunes, l’accompagnement vers un renforcement de la production de produits péi, et de meilleure qualité. Cette transformation, Mesdames, se fait pour vous et avec vous"