Lors de son déplacement à Paris, le Président du Département, Cyrille Melchior, a rencontré Sébastien Lecornu, Ministre de l'Outremer, et Emmanuelle Wargon, Ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. "Il les a notamment sensibilisés sur la nécessité d'améliorer l'accès à des logements décents pour les ménages réunionnais les plus modestes" indique le Conseil départemental dans un communiqué. Les deux ministres ont répondu favorablement à ces requêtes

Cyrille Melchior a particulièrement défendu deux dossiers. Il a ainsi été question de la revalorisation de l’allocation logement foyer (AL Foyer) via un alignement du barème, versée en Outremer, sur celui de l’aide personnalisée au logement foyer (APL Foyer), versée en métropole.

Le président du Département a aussi évoqué la possibilité de construire en Outremer des résidences d’autonomie, structures proposées à des loyers modérés, offrant un cadre sécurisant, pour conduire les populations les plus précaires, vers l’insertion et l’autonomie financière. Dans un courrier, les deux ministres ont répondu favorablement à ces deux requêtes. Un amendement sera déposé à cet effet durant l’examen du projet de Loi de finances pour 2022.

"Les réponses apportées lors de mes entretiens sont aujourd’hui actées. Je tiens à remercier les Ministres Lecornu et Wargon pour leur écoute et salue ces avancées sociales majeures pour La Réunion et pour tous les Outre-mer, des avancées qui vont dans le sens d’une égalité réelle avec la métropole" a déclaré Cyrille Melchior.

