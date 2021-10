A l'approche du Grand Raid 2021, le Conseil départemental présente les travaux réalisés conjointement avec l'Office national des forêts (ONF) cette année. Quatre sentiers ont été sécurisés pour le passage des coureurs, des travaux d'amélioration ont été réalisés à la Rivière des Galets, et une passerelle à l'Ilet à Bourse a été inaugurée. Nous publions le communiqué de presse complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Denise et son fils Kevin, habitants de l’Îlet à Bourse au cœur du cirque de Mafate se réjouissent de la construction d’une nouvelle passerelle permettant de traversèrent toute sécurité le Bras d’Oussy. " Avant, quand on voulait aller à Grand Place pour se rendre à la boulangerie, visiter la famille ou aller à la messe à l’église de Cayenne, on devait descendre dans le fond de la rivière. C’était dangereux et quand il pleut, on ne peut pas passer. Lors des cyclones, les îlets sont coupés du monde pendant des semaines entières. Cette passerelle nous change la vie " sourit Denise.



Même satisfaction chez Gilbert alias Guus, guide de randonnée depuis 40 ans. Il est un habitué du sentier Scout, fréquenté tous les ans par plus de 20 000marcheurs traversant le Bras d'Oussy : " Avant c’était périlleux, on marchait sur un grillage (ndlr : des gabions installés dans le lit de la rivière). Les gens avaient du mal avec des galets qui étaient instables. Aujourd’hui, la passerelle se présente comme un vrai boulevard… On peut même s'arrêter au milieu de la passerelle pour admirer le paysage et la ravine. C’est top pour moi ! "

Les touristes sont également conquis, à l’image de Vincent et son épouse, originaires de Metz qui trouvent que " l’ouvrage est superbe. On s'y sent en sécurité. Le plancher est en bois. La passerelle s’intègre bien dans le paysage. Tous les sentiers sont bien entretenus d’autant qu’on a le beau temps aujourd’hui. Pour nous c’est une expérience inoubliable ".



- Un ouvrage aérien, léger et sécurisé -



Les témoignages de ces différents marcheurs ont été recueillis en marge de l'inauguration de cette passerelle de 28 mètres, financée par le Département et l'Europe à hauteur de 200 000 euros. Pour Valérie Rivière, Conseillère départementale déléguée aux activités de pleine nature et passionnée de trail :" Aérien, léger et sécurisé, cet ouvrage a été conceptualisé pour s'imbriquer au mieux dans notre Nature, mais surtout pour offrir aux Mafatais un quotidien plus agréable et pour lutter contre l’enclavement. Ce projet s'inscrit dans le cadre du PDIPR ou Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ".

Pilotée par l’ONF, sa réalisation a été confiée aux cordistes d’une entreprise spécialisée. Les précisions techniques de Bernard Labrosse, référent sentiers l'ONF : " C’est une passerelle dite " à treillis " : il n’y a pas de câbles pour la suspendre ni de poutres par le dessous. L’ouvrage, en arc de cercle, est composé de 3 éléments assemblés par un système de rotules permettant de travailler sur la hauteur et la transversalité. Cet arc est accroché des 2 côtés, sur des culées en béton retenues par des tiges métalliques qui s’enfoncent jusqu'à 6 mètres dans la montagne. L’ouvrage est en acier galvanisé avec des visseries en inox. Le plancher est composé d’un bois non traité, naturellement à l’abri des insectes et des champignons. Le raccordement des extrémités de la passerelle aux sentiers a été réalisé par les ouvriers ONF de Mafate qui ont construit des murs de soutènement et de revêtement des culées suivant la technique de pierres sèches, ne nécessitant aucune goutte de béton ".



- Protéger l'environnement et les coureurs -



La passerelle fera aussi le bonheur des coureurs du Grand Raid, représentés lors de l’inauguration par Éric Domitien, premier Vice-président de l’association Grand Raid et responsable des bénévoles au sein du Comité directeur de l'édition 2021 : " Nous saluons le travail de terrain du Département et de l’ONF. Il n’y a pas qu’ici : un gros travail a été fait à d’autres endroits, notamment sur le Sentier des Trois Sources (voir encadré) ".

En effet, chaque année, le Département, aux côtés de l’Europe, finance des programmes de conservation et de valorisation des Espaces naturels à hauteur de 20 millions d'euros. Le gestionnaire du Département, l’ONF se charge des travaux de lutte contre les espèces invasives, de la restauration des milieux naturels, de l’aménagement pour l’accueil du public, de l’entretien des sentiers, des sites touristiques et des ouvrages de sécurité et voiries forestières.

Valérie Rivière précise que " dans son partenariat avec l’association Grand Raid, le Département a financé des opérations de valorisation de ses espaces naturels sensibles et de certains sentiers à hauteur de 450 000€, pour protéger à la fois l’Environnement et les coureurs et pour que cet événement majeur se déroule dans les meilleures conditions ". Comme chaque année, 65% du parcours du Grand Rail 2021 empruntent le réseau de sentiers financé par le Département et géré par l’ONF.



Les chantiers réalisés par le Département et l’ONF- pour l’édition 2021 du Grand Raid :

• Sentier du Col de Fourche (commune de Salazie), emprunté par le Trail de Bourbon. Fermé depuis le 10 mars 2021,suite à la tempête Iman, des travaux de purge en falaise ont été entrepris, suivis de la reconstruction du sentier, de la pose d’un garde-corps et d’une main courante



• Sentier des Trois Sources (commune de Saint-Joseph), emprunté par le Zembrocal Trail. Fermé depuis le 22 mars2020, suite à un important éboulement, des travaux de purge en falaise ont été réalisés et le sentier reconstruit



• Sentier Scout (commune de La Possession), emprunté par La Diagonale des fous, le Zembrocal Trail et le Trail de Bourbon. Des travaux de sécurisation et d’amélioration de l’itinéraire ont été réalisés, (drainage des eaux de ruissellement, construction de dalots, de marches, d’épaulements, de deux passages surélevés)



• Sentier Bélouve (commune de Salazie), emprunté par le Trail de Bourbon. Des travaux de remise en état du sentier GR R1, menant au gîte du Piton des Neiges, ont été mis en œuvre(construction d’un platelage surélevé, de marches et dalots, rénovation du garde-corps d’une passerelle)



• Sentier La Prise (commune de Saint Joseph), emprunté par le Zembrocal Trail. Des travaux de purges et de reconstruction du sentier ont été réalisés, suite à un éboulement intervenu après les fortes pluies du mois d’Août.



• Rivière des Galets, emprunté par les quatre courses. Des travaux d’amélioration des passages à gué entre La Porte et Deux Bras ont été réalisés, consistant à replacer des rochers, afin de garantir un meilleur confort de tous.



• Construction de la passerelle à l’Ilet à Bourse (Mafate), au-dessous du Bras d’Oussy, inaugurée ce 19 octobre, afin d’éviter le passage à gué.