J'adresse mes sincères félicitations à Bernard Picardo, reconduit dans ses fonctions de Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion. Témoignage de confiance des artisans, chefs d'entreprises, cette brillante réélection est une juste reconnaissance de ses compétences et de sa grande connaissance des problématiques, et de la situation économique de La Réunion.

