Les coureurs du Grand Raid ont récupéré leurs dossards ce mercredi 20 octobre 2021. Le Conseil départemental a suivi cet événement, à un jour du départ des courses. Un stand du Département était sur place, les participants du Grand Raid y ont été accueillis avec le sourire. Le Département a offert à tous les coureurs une pochette de propreté à l'effigie des Espaces Naturels Sensibles. Chaque coureur a également reçu de la collectivité, un bon pour un bain hydromassant d'eau thermale aux Thermes de Cilaos qui sera valable sur présentation du dossard, en guise de récupération après l'effort. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental (Photos : B.Bamba / Département)

C’est sous un soleil de plomb que les coureurs du Grand Raid ont récupéré leurs dossards ce 20 octobre sur le parking jouxtant la mairie de Saint-Pierre. " L’épreuve commence déjà avec cette grande chaleur qui tape fort. S’il fait beau, c’est ça qui nous attend tout au long du parcours en journée " prévient Philippe, originaire de Saint-Benoît, qui s’adresse, le ton enjoué, à un groupe de 5 camarades, venus tout droit de La Mayenne pour leur baptême de la Diagonale des Fous. " Nous sommes là pour courir, partager de bons moments, pour découvrir le beau paysage de La Réunion. Le soleil en fait partie ! " s’exclament avec le sourire les Mayennais qui ne se laissent pas démonter. C’est cette ambiance bon enfant et de franche camaraderie qui a régné tout au long de la journée, sur le site de distribution des dossards.

- Pour être en contact avec la nature -

Chez les habitués, c’est l’impatience qui prévaut. Le Réunionnais Nicolas Rivière, 2e à la dernière Diagonale de 2019 fait partie de ces athlètes, pressés de prendre le départ " avec beaucoup de joie et d’envie ! En 2020, malheureusement, le monde du sport s’est arrêté à La Réunion. Aujourd’hui, ça fait plaisir que tout ça reprenne vie. Je n’ai pas forcément de pression ou de stress parce que ça reste un ultra. On va passer de nombreuses heures sur le sentier. C’est un plaisir d’être au départ ". Le musicien Aldo Ledoux est aussi dans les starting-blocks pour la 5e fois, " pour le plaisir de courir, d’aller dans la montagne, de vider la tête, d’être en contact avec la Nature, d’écouter les oiseaux… de voyager quoi ! ".

- Une pochette de propreté et un bon de bain hydromassant -

Au Jour J-1, de 6h à 19h, les 6 000 coureurs parcouraient les stands de l’organisation et des partenaires dont celui du Département. Les raiders y sont accueillis avec le sourire par Valérie Rivière, élue déléguée aux sports de pleine nature entourée de l’équipe de la DTEN (Direction du tourisme et des espaces naturels) de la Collectivité. " Bienvenue dans l’aventure, découvrez les trésors du cœur de nos montagnes ", " Quand la Nature est si généreuse et accessible, préservons-la ! ", " Soyons les gardiens de la richesse et de la fragilité de notre biodiversité exceptionnelle ". En plus de ces écrits, bien visibles sur l’espace d’information du Département, un autre message est aussi véhiculé verbalement - toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale - par l’élue et les agents : " Les déchets restent à la case ! On ne laisse rien dans la forêt ! ". Pour ce faire, le Département a offert à tous les participants, une pochette de propreté à l’effigie des Espaces Naturels Sensibles. Chaque coureur a également reçu de la Collectivité, un " bon pour un bain hydromassant d’eau thermale " aux Thermes de Cilaos qui sera valable sur présentation du dossard, en guise de récupération après l’effort.

- Préservation de l’environnement et sauvegarde de l’écosystème -

Autre moment fort de la journée : l’association Grand Raid a réuni les partenaires de l’événement, les bénévoles, les associations et une vingtaine de coureurs, connus et reconnus, à l’occasion d’une conférence de presse à l’espace Kerveguen. " Vous faites du bien à notre territoire. Malgré les temps difficiles liés à la pandémie, aujourd’hui on peut revivre et faire revivre La Réunion à travers cette belle course, a déclaré Valérie Rivière lors de sa prise de parole. Le Département est présent : 70% des sentiers que vous allez arpenter font partie de la forêt départemento-domaniale que nous entretenons. Nous en sommes gestionnaires à travers des partenaires comme l’ONF ou le Parc national ". L’athlète américain Dylan Bowman (double champion de l’ultra-trail du Mont Fudji en 2016 et 2018) et le corse Lambert Santelli, tenant du titre du Trail de Bourbon 2019 sont les "élites", à qui Valérie Rivière a remis les dossards.

La Conseillère départementale et passionnée de trail n’a pas manqué de lancer à nouveau le message en faveur de la préservation de l’Environnement et de sauvegarde de l’écosystème : " En tant qu’élites, vous êtes des exemples pour tous et vous nous faites rêver. On aimerait qu’à travers vous, il y ait une prise de conscience pour que nous puissions continuer à traverser, à vivre et à courir dans nos sentiers. Bonne course à toutes et à tous ".