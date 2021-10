Flora Augustine, Vice-présidente déléguée à la prévention des Violences Intra Familiales (VIF), a organisé un temps d'échanges avec les Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmeries (ISCG), au cours duquel lui ont été présentées les missions auprès des publics vulnérables, le partenariat et l'accompagnement mis en place. Des réunions ont, de même, été organisées avec les associations, acteurs clés de la lutte contre les VIF, l'objectif étant "de mobiliser toutes les forces vives engagées dans ce domaine et renforcer la coordination des interventions" explique le Conseil départemental.

"Ils sont 8 en poste actuellement et seront bientôt 15 pour garantir une couverture territoriale équilibrée et une réponse de proximité. C'est un dispositif porté conjointement avec l’Etat et des postes financés par le Département et l’Etat à hauteur de 50 % chacun, car la prévention des violences est un sujet majeur à La Réunion compte tenu de l’importance de ce fléau sur le territoire, 3e région française dans le classement national. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans lequel je m’engage avec détermination" a déclaré la Vice-présidente lors des échanges



"Les ISGC est un dispositif au cœur de la lutte contre les violences intra familiales. Il s’est progressivement renforcé pour être le plus réactif possible dans l’urgence, améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de violences en garantissant toutes les articulations nécessaires avec les forces de l’ordre, les services du Département (PMI, Planning familial, Maisons Départementales…) et le réseau partenarial associatif et institutionnel. Il s’agit d’être le plus réactif" souligne le Département.