Aux commandes d'un engin, Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a posé symboliquement le premier tuyau d'une nouvelle opération d'extension des Périmètres Irrigués du Sud (PISUD). Inaugurés ce 29 octobre 2021 à l'Allée des Capillaires - ces nouveaux travaux vont permettre au Département d'irriguer 377 hectares supplémentaires dans les secteurs de Mont-vert et de Anse-les-Hauts. L'opération comprend la construction de 37 km de canalisations, d'une station de pompage de 350 l/s et d'un réservoir de 4.000 m3. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photo : A.Rivière / Département)

L'inauguration s'est déroulée en présence de Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre ; de Gilles Hubert, vice-président du Département délégué à la gestion de l’eau et des aménagements hydrauliques et président du Comité de l’eau et de la biodiversité (CEB) ; de Frédéric Vienne, président dela Chambre d’agriculture.

La manœuvre délicate, a été bien maîtrisée, au millimètre près par l’élu, également président de la Saphir et premier Vice-président du Département délégué aux affaires agricoles.

- Livraison prévue à la fin 2022 -

Serge Hoareau détaille la nouvelle zone qui s’ajoutera aux PISUD dans le cadre de l’opération inaugurée : " Nous allons faire une extension de 377 hectares sur le territoire de Petite-Ile et sur le canton 22. Ce n’est pas rien ! C’est un secteur où on ne trouve aujourd’hui que de la canne à sucre mais on va pouvoir faire de la diversification agricole ; des plantations sous-serre ; de l’élevage ; de l’agriculture bio sur les terres en friches ; mais aussi augmenter le rendement à l’hectare de canne. Tout cela s’inscrit dans la mise en œuvre du plan Agripéi 2030 qui tend vers la souveraineté alimentaire. D’ici 2023 à 2024, ce sont 1500 hectares qui seront mis en irrigation dans tout le bassin Sud ".

Au total, près de 14 M€ sont investis par le Département et l’Europe pour l’opération d’extension nouvellement inaugurée dont la livraison est prévue pour la fin de l’année 2022. Pour le maire de Petite-Île, " C’est une excellente nouvelle, pas seulement pour les agriculteurs mais aussi pour la population. À travers cet ouvrage du Département, on aura un apport en eau brute vers l’Unité de potabilisation de la commune actuellement en cours de construction. Cette opération vise ainsi à garantir la desserte en eau potable de l’ensemble des administrés et abonnés de Petite-Île à la SPL Sources et Eaux ".

- Politique ambitieuse et vertueuse -

Gilles Hubert, pour sa part, a déclaré que " Pour le Département, le sujet de l’eau est un axe majeur, notamment pour le monde agricole qui a besoin de cette ressource maîtrisée. Autant pour le Sud que pour l’Ouest, nous avons un programme ambitieux qui a été illustré aujourd’hui. Je rappelle que le réseau de transfert de l’Est vers l’Ouest permet déjà d’irriguer 9000 hectares de terre à Bras de la Plaine et Bras de Cilaos. Pour le Nord et l’Est, nous avons le projet MEREN qui part de Sainte-Marie jusqu’à Saint-Benoît, actuellement en phase d’études ".

Pour le sous-préfet Lucien Giudicelli " L’extension du PISUD illustre la politique ambitieuse et vertueuse du Département. Il y a un enjeu agricole pour parvenir à la souveraineté alimentaire, une des mesures-phares du Plan de relance ".

- Les ouvrages à réaliser dans le cadre de l’extension -

Construction d’une station de pompage d’une puissance de 1 100 kW pour un débit de refoulement de 350l/s, raccordée au réseau du Bras de la Plaine à l’altitude de 290 m NGR ;

Réalisation du réservoir de tête en béton à la cote 530 m NGR d’un volume total de 4000 m3 ainsi que les équipements hydrauliques associés ;

Pose d’une conduite d’adduction (refoulement / distribution) en fonte de diamètre 250 à 500 mm sur un linéaire de 6 km ;

Pose d’un réseau de distribution en fonte de diamètre 80 à 200 mm sur un linéaire de 20 km ;

Pose d’un réseau de distribution en PEHD de diamètre inférieur ou égal à 100 mm en PN16 sur un linéaire de 11 km (uniquement sous champs) ;

Pose de 115 bornes d’irrigation, soit 355 prises d’irrigation.

- Les périmètres irrigués départementaux -

Les principales actions menées par le Département, enmatière d’aménagement hydraulique, dans le cadre de la mandature 2021-2027 :

Étude de conception d’un réseau hydraulique structurant entre Saint-Denis et Saint-André (projet MEREN)

Sécurisation de l’alimentation en eau du périmètre irrigué de Champ Borne

Création d’une chaîne de refoulement d’eau dans les Hauts de l’Ouest

Programme d’extension des périmètres du Sud sur 1 600 ha (Bras de la Plaine et Bras de Cilaos), dont 250 ha déjà livrés sur les secteurs de Bellevue et Maison Rouge

Confortement et sécurisation du Barrage du Bras de La Plaine

Pré-traitement des eaux superficielles du Bras de la Plaine

Interconnexion des périmètres irrigués du Littoral Ouest et du Bras de Cilaos

Sécurisation de l’alimentation en eau brute de l’Entre-Deux

Renforcement de la capacité de stockage d’eau brute sur le site de Dassy

Programme de valorisation énergétique des installations hydrauliques départementales.