Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Afin de soutenir les exploitations impactées par la crise sanitaire et renforcer la sécurité alimentaire du territoire, le Département lance un appel à projets en faveur de la création d'unités de transformation agroalimentaire de la production agricole locale, à l'échelle artisanale voire semi-industrielle. La finalité est de sécuriser et renforcer la production, la commercialisation et la consommation des produits agricoles réunionnais au sein de leurs différents marchés (locaux, nationaux et internationaux). Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 31 décembre 2021. (Photo: rb/www.ipreunion.com)

