C'est à l'issue d'un speed-casting qui a réuni 65 participants que Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département, déléguée à l'insertion par l'économie marchande, a proclamé en présence des partenaires, les noms des 14 finalistes de la 24ème édition du Chalenge des Créateurs dans les jardins de la Villa du Département. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

" 88 dossiers ont été réceptionnés par les services. Malgré un contexte économique rendu particulièrement morose par la crise sanitaire, nous sommes heureux d’avoir accueilli 65 personnes venues défendre et présenter leur projet aujourd’hui. Nous savons que cette étape du concours est difficile mais elle est essentielle pour un entrepreneur qui souhaite vendre et valoriser son produit. 10 minutes pour convaincre les membres du jury, c’est un exercice auquel ils se sont tous prêtés et nous tenons à les féliciter pour leurs performances. Le choix a été difficile car le jury a découvert de beaux projets. Les délibérations ont été animées compte tenu de la diversité des parcours des candidats et de leur volonté de promouvoir leurs entreprises en vue de leur sélection " a indiqué Béatrice Sigismeau.

Rappelons que le Challenge des Créateurs participe à l’insertion professionnelle durable des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises, et encourage ainsi le secteur économique. Rendez-vous au mois de décembre pour connaître les noms des 7 lauréats de la 24ème édition du Challenge des Créateurs.



- Les 14 finalistes -



• Prix de la performance :

De Villèle Renan – Catégorie Commerce - Bar à Chocolat (CHOCOLA TE) à Saint-Pierre

Tsirambery Jimmy – Catégorie Service – Formation (BEFORMA) à Sainte-Marie



• Prix de l'emploi

Gany Anass – Catégorie Commerce - Centre de lavage et réparation (C’CLEAN) à Saint-Pierre

Caroupaye Johan – Catégorie Service - Barber shop (GOLDEN BARBER SHOP) au Port



• Prix de l'innovation

Berthe Jean-Charles – Catégorie Accompagnement à l'éco conception de projets de construction (EKOLOGIK) à la Possession

Fontaine Héloïse – Catégorie Prestations d'arts visuels au service des projets (ARTEMIS DEESSE DES BISCOTTES) à l’Etang Salé



• Prix de l'insertion

Fontaine Emilie – Catégorie Artisanat - Couture et broderie fait main (FONTAINE EMILIE) à la Rivière

Hoarau Claire – Catégorie Divers services autour de la Langue des Signes française (SIGN’O NATUREL) au Tampon



• Prix du jury

Kawa Marie – Catégorie Agriculture - Fabrication de thé aux saveurs locales (BOTTANIKA-CASAThé) à la Plaine des Palmistes

Mourouvin Sophie – Catégorie Artisanat - Production et Vente Apéritif Local (SAMBOSS) à Sainte-Clotilde



• Prix produit péi

Lucas Valérie Anna – Catégorie Artisanat - Micro boulangerie artisanale bio (CASSAVA) à Saint-Paul

Turbot Ketty – Catégorie Industrie - Transformation et récupération de fruits et légumes 100% bio et locaux (BIO&PASSION) au Tampon



• Prix de la start-up

Sarpedon Jessy – Catégorie Industrie - Système de gestion d'eau chaude connecté (ACPI) à Basse terre

Lefevre Isac – Catégorie Agriculture - Culture traditionnelle du vétiver (ISAC DAMIEN LEFEVRE) à Saint-Joseph