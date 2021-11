Le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a reçu ce 4 novembre le Président de l'Union Nationale des Missions Locales (UNML), Stéphane Valli, actuellement en visite à La Réunion. La rencontre s'est déroulée au Palais de la Source, en présence de Claude Fournet, Vice-Président de l'UNML et co-président de la commission Outre-mer au sein de l'UNML ; de Jacques Lowinsky, Président de l'ARML accompagné de la Directrice Marie-Andrée Pota et de Jeannick Atchapa, Président de la Mission Locale Est accompagné de la Directrice Magalie Budel. Le Président Cyrille Melchior a saisi l'occasion pour rappeler les dispositifs mis en place par la Collectivité en faveur de l'insertion, pour ne citer que l'allocation de retour à l'emploi R+, le Tremplin pour l'Activité des Jeunes (TAJ) ou encore le Challenge des Créateurs.

Stéphane Valli pour sa part a évoqué " les enjeux liés à l’accompagnement des jeunes sur l’île via une stratégie partagée. Un accent particulier sera mis sur la situation des jeunes en difficulté tels que les bénéficiaires du RSA, ceux qui sont en grande précarité ou encore ceux qui sont en situation de décrochage scolaire. Il est question pour les acteurs de l’insertion d’apporter à ces jeunes les réponses adaptées et pérennes ".



A La Réunion, le nombre de jeunes accompagnés dans les 4 missions locales (Est, Nord, Ouest et Sud) est de 52 519 en 2020. Près de 25 000 d’entre eux sont des jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en formation. En revanche, 15 725 jeunes ont une situation professionnelle ou une situation de formation en 2020 : emploi, alternance, immersion en entreprises, formation, services civiques, CDD, CDI, en mobilité, en intérim, en apprentissage…