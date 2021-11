Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le Conseil départemental, les Fédérations tamoule, chinoise et arabe et le Collectif pour la mémoire des engagés prévoient jeudi 11 novembre 2021 une journée dédiée à la mémoire de l'engagisme, et l'histoire de la quarantaine. Le système de l'engagisme, mis en place en 1828, permettait de recruter des travailleurs sur l'île de La Réunion, venus de pays divers : Madagascar, Inde, Chine, Comores... La majorité sont appelés à travailler dans les champs de canne à sucre. Au Lazaret de la Grande Chaloupe, ils seront dès 1861 contraints de subir une quarantaine sanitaire. Aujourd'hui ce lieu et l'histoire qui l'accompagnent sont valorisés par le Département, à travers la réhabilitation des deux lazarets devenus lieux historiques et culturels, mais aussi via des expositions et des ateliers scolaires. La journée du 11 novembre, elle, sera divisée en deux temps : une procession multicultuelle et un temps d'échanges et de discours au Lazaret. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

