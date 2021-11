L'avenir de la filière canne à sucre était à l'ordre du jour d'une rencontre ce 10 novembre au Palais de la Source entre Cyrille Melchior, président du Département ; Serge Hoareau, premier vice-président délégué aux affaires agricoles et Frédéric Vienne, président de la Chambre d'Agriculture. Ce dernier a partagé ses vives inquiétudes au lendemain d'un rapport rendu par les Inspections générales, concernant notamment l'incertitude qui plane : sur l'aide compensatoire annuelle de 28 millions d'euros mise en place depuis 2017 ; sur le risque de désengagement progressif de l'État ou encore sur la diminution du revenu des planteurs. Nous publions ici le communiqué du Département. (Photo : Bruno Bamba / Conseil départemental)

" Le scénario annoncé serait susceptible d’entraîner des conséquences socio-économiques non négligeables pour notre territoire, du fait de l’importance de la filière canne avec ses 18 000 emplois directs, les complémentarités inter-filières agricoles, la valorisation de la bagasse pour la production d’énergie, la valorisation de la mélasse pour la production de rhum, etc ". Frédéric Vienne a également rappelé qu’une motion du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS), signée conjointement par la Chambre d’Agriculture, le syndicat du sucre, les représentants des planteurs et des industriels ainsi que les syndicats agricoles a été adressée le 5 novembre dernier au Préfet.

Il est notamment mentionné dans cette motion qu’il est " indispensable que l’Etat - qui fixe le cadre juridique et financier de la filière depuis des décennies - prenne sur le long terme les engagements permettant à la filière de faire face à ses contraintes exogènes et de se projeter dans l’avenir. En effet, ces engagements sont indispensables pour permettre aux partenaires de l’interprofession de mener, dès le premier trimestre 2022, les négociations de la Convention Canne qui doit impérativement être signée avant le démarrage de la campagne sucrière 2022 ".

Cette motion de " l’union sacrée entre les planteurs et les usiniers " sera présentée et soutenue d’une manière officielle par le Département, lors de la séance plénière du 24 novembre prochain. Par ailleurs, Cyrille Melchior a assuré que " Le Département, en tant que chef de file de la politique agricole, reste à l'écoute des planteurs et sera extrêmement vigilant sur l’avenir de la filière sucre. Nous allons poursuivre nos efforts actuels via le FEADER dans le soutien aux investissements en faveur de la canne - autour de 50 M€ - pour accompagner la replantation, la mécanisation, l’aménagement foncier, les encadrements techniques. Plus que jamais, soyez rassurés que le Département sera aux côtés de la Chambre verte et des planteurs… ".