Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez accéder à la commande publique et répondre aux appels d'offres du Département de La Réunion ? Le Département vous inviter à participer aux rencontres départementales de la commande publique 2021. Rendez-vous les 16, 18, 23 et 25 novembre 2021, de 8h30 à 12h30. Tous les détails ci-dessous. (Photo d'illustration CCIR rb/www.ipreunion.com)

Le 16 novembre (Nord)

À Saint-Denis, à l’Espace Reydellet, 103, rue de la République

Le 18 novembre (Est)

À Bras-Panon, sur le champ de foire

Le 23 novembre (Sud)

À la CCI Réunion de Saint-Pierre, 15, route de la Balance

Le 25 novembre (Ouest)

À la Saline les Bains, à TAMARUN – Espace séminaires, 8, rue des Argonautes

Au programme, des ateliers d’information et d’échanges sur :

• L’accès simplifié à la commande publique départementale par la dématérialisation

Présentation de la plateforme AWS

• Répondre à un marché public départemental, c’est simple !

Présentation des documents et méthodes de travail

• Présentation des programmes d’achats pour 2021 : travaux, fournitures et services

• Comment être payé ?

Présentation de la plateforme CHORUS par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

• Le dispositif R+