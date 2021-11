Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Vendredi 12 Novembre à 16H19

Une dizaine de pépinières du Sud et de l'Ouest ouvrent leurs portes au public dans le cadre des week-end de l'horticulture qui se poursuivent ces 13 et 14 novembre 2021. Cette action soutenue par le Département est destinée à soutenir la filière horticole lourdement fragilisée par la crise sanitaire. En plus des ventes de plantes, des ateliers et des séances de démonstrations seront aussi proposés chez les pépiniéristes : compositions florales, création de bonzaï, méthodes de bouturage et de marcottage, conception de mur végétal, de kokedamas, ou d'objets et bambous... Nous publions ici le communiqué du Département. (Photo du Département)

