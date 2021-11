L'accueil des personnes âgées était à l'ordre du jour d'une rencontre ce 16 novembre 2021 au Palais de la Source entre Cyrille Melchior, résident du Département, et Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé (ARS). La Collectivité qui mène une politique dynamique en faveur du développement de l'accueil des séniors, a engagé avec l'ARS une réflexion afin de définir la stratégie locale d'investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du Ségur de la Santé, indique le Conseil départemental dont nous publions ici le communiqué. (Photo : Alexandre Rivière / Département)

Objectifs : créer des places d’EHPAD et accompagner les travaux de rénovation majeurs et de sécurisation des EHPAD dont les conditions d’hébergement sont jugées insuffisantes. Plus de 80 M€ seraient nécessaires pour créer 300 places supplémentaires entre 2021 et 2025 : 2 constructions à venir dans l'Ouest et le Sud, 3 extensions et plusieurs rénovations.



Le Plan d’aide à l’investissement (PAI) prévoit 75 M€ pour les Outremers et la Corse pour la création de places et la rénovation d'EHPAD existants. 22 M€ ont été fléchés pour la Réunion sur 2021-2025. Le Département participerait à hauteur de 25 M€.



Le Président du Département a " émis le souhait de pouvoir aller plus loin car à La Réunion, le taux d’équipement reste très faible. Il est de 1,2 places/ 100 séniors contre 4,6 en Métropole. Nous proposons donc à l'Etat de nous accompagner dans la création de plus de structures en développant la mixité des publics et la création d'EHPAD " hors les murs" (plateformes de services à partir des services de soins infirmiers à domicile / services d'aide à domicile) ".



Rappelons que le maintien à domicile, conforme à la solidarité familiale réunionnaise, reste la priorité pour le Département. Par ailleurs, ces dernières années, la Collectivité a également développé des dispositifs innovants comme les MAF (Maisons d'accueil familiaux) qui combinent un mode d'accueil intermédiaire entre le domicile et l'établissement. Les MAF offrent un cadre de vie sécurisant et chaleureux en regroupant dans un local dédié entre 2 et 4 accueillants familiaux qui assurent l’accueil de personnes âgées ou en situation de handicap. Ces accueillants sont agréés par le Département et sont salariés par une personne morale.



Le Président Cyrille Melchior a relevé "une volonté collective d'agir et de faire". Il a assuré que " Le Département, continuera à accompagner ses "gramounes" pour leur offrir des conditions d’accueil de qualité tout en encourageant les formules innovantes de maintien à domicile. Nous tenons aussi compte du travail important des familles d’accueil et de la situation souvent difficile des aidants. Allons activer tous les leviers disponibles, pour proposer les solutions de soutien les mieux adaptées ".