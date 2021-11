Depuis 1989, le 20 novembre est fixée par les Nations Unies comme la Journée internationale des Droits de l'Enfant. Chaque année à La Réunion, des rassemblements sont organisés pour la célébrer. Mais pour l'édition 2021, compte tenu du contexte sanitaire, le Département a mis en place une opération originale intitulée : " À nous la Culture et le Sport ! ". Dans ce cadre, des enfants des structures de l'ASE (Accueil Social de l'Enfance) sont accueillis les mercredi 17 et samedi 20 novembre dans 18 sites culturels et sportifs... Les enfants sont accueillis par petits groupes. (Photo B.Bamba / Département)

Au programme : ateliers de pratique culturelle ou artistique ; initiations à diverses activités sportives et de loisirs : kart, parapente, sabre laser, échasses, boxe, cinéma, initiation au moringue et maloya, ateliers de percussions, contes… Sans oublier les visites de lieux de culture du Département (Archives départementales, Iconothèque, Musée Léon Dierx, Muséum d’Histoires naturelles, Bibliothèque départementale, Musée de Villèle, Lazaret de la Grande Chaloupe, Musée du Sel de Saint-Leu) où sont proposées diverses animations et des ateliers.



Ce mercredi à Saint-Benoît, les murs du gymnase des Marsouins ont vibré au rythme du Zumba et aux cris des marmailles, ravis de suivre le mouvement de la chorégraphe. Ils ont ensuite participé à des séances d’initiation au handball. Après l’effort, ils avaient droit à un spectacle de magie !



Aurélilia, 12 ans y trouve son compte : " Depuis ce matin, on bouge beaucoup. J’aime bien tout ce qu’on a fait. C’est la première fois que je touche à un ballon de handball. Ça me plaît. J’ai même marqué un but ". Même satisfaction chez Jerem, 13 ans : " J’aime la fête et la musique. J’ai bien dansé. Puis le magicien est trop fort : il a prêté son chapeau et sa baguette à une fille qui, du coup, est devenue magicienne aussi ! Je n’ai jamais vu ça. C’est une très belle journée ".



Au-delà des joies, des émerveillements et des découvertes, les enfants ont également été sensibilisés sur les questions de Droits et de Devoirs par les médiateurs ou les agents encadreurs du Département, à chaque fois que c’était possible.



La fête continue pour les enfants, ce samedi 20 novembre, dans les quatre coins de l’île. Découvrez le programme sur www.departement974.fr !