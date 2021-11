Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 18 au 28 novembre 2021 se déroulera à La Réunion la 14ème édition de la " Fête des fruits et légumes - Vivez la Fraîch'Attitude ". Le Département prend part à cet événement national mis en oeuvre localement par l'Institut régional d'éducation nutritionnel (IREN) et ses partenaires dont l'ARS et la préfecture. Placés sous le signe du plaisir et du partage, ces 11 jours ont pour vocation de promouvoir comme chaque année, la consommation de fruits et légumes frais, locaux et de saison et de découvrir ou redécouvrir ces produits et leurs effets bénéfiques sur la santé. L'IREN a préparé avec les organismes divers et les collectivités, un programme d'activités variées et adaptées à chaque classe d'âge. Nous publions ici le communiqué du Département (Photo : Bruno Bamba / Département)

Du 18 au 28 novembre 2021 se déroulera à La Réunion la 14ème édition de la " Fête des fruits et légumes - Vivez la Fraîch'Attitude ". Le Département prend part à cet événement national mis en oeuvre localement par l'Institut régional d'éducation nutritionnel (IREN) et ses partenaires dont l'ARS et la préfecture. Placés sous le signe du plaisir et du partage, ces 11 jours ont pour vocation de promouvoir comme chaque année, la consommation de fruits et légumes frais, locaux et de saison et de découvrir ou redécouvrir ces produits et leurs effets bénéfiques sur la santé. L'IREN a préparé avec les organismes divers et les collectivités, un programme d'activités variées et adaptées à chaque classe d'âge. Nous publions ici le communiqué du Département (Photo : Bruno Bamba / Département)